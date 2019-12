A frondosa floresta sónica de Zé Menos

Há umas semanas atrás, sugeríamos aqui como o EP do estreante Bug sinalizava aquilo que parecia constituir o sólido “renascimento” do hip-hop do Porto, semi-adormecido nos últimos anos. O novo álbum de Zé Menos (ex-Kap) vem confirmar, com traços de grandiosidade, essa proposição: trata-se de um objecto profundamente inventivo, coesíssimo embora experimental, acima de tudo dotado de uma personalidade própria a todos os níveis notável.

