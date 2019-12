Nomes Zeca Afonso e José Mário Branco atribuídos a duas espécies de minhocas-fantasma

Os sedimentos arenosos das linhas costeiras são um dos ambientes menos estudados pela ciência. Por isso, poucas pessoas saberão que entre os grãos de areia das praias e dos fundos marinhos vive um conjunto de intrigantes seres que pertencem ao grupo da meiofauna – invertebrados aquáticos geralmente com dimensões entre um milímetro e 38 micrómetros. As minhocas-fantasma, vermes do género Stygocapitella, fazem parte desta comunidade de animais. Até 2017, só tinha sido descrita uma espécie de minhoca-fantasma, presente na Alemanha, no mar Mediterrâneo, no mar Negro, na América do Norte e na Nova Zelândia. Graças ao trabalho do biólogo português José Cerca sabe-se que, afinal, esta espécie não é assim tão cosmopolita. Na verdade, tem vários parentes espalhados pelo mundo.

