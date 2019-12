Percentagem de condutores mortos com drogas no sangue quase duplicou desde 2010

Se conduzir não beba, mas abstenha-se também de consumir drogas. O risco é grande. A percentagem de condutores mortos que revelaram a presença de drogas ilícitas no sangue quase duplicou em menos de uma década. No ano passado, perto de 12% das vítimas mortais ao volante acusaram algum tipo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas no sangue, quando em 2010 apenas 6,7% dos condutores autopsiados tinham drogas ilícitas no sangue, revelam os últimos dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

