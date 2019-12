Reforço consular em países à volta da Venezuela

O Governo está a reforçar o pessoal consular nas embaixadas portuguesas em Bogotá, na Colômbia, na Cidade do Panamá, no Panamá, em Santiago do Chile, no Chile, e em Lima, no Peru, para responder ao aumento de pedidos feitos por cidadãos luso-descendentes que têm saído da Venezuela, explicou ao PÚBLICO a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. O reforço consiste na colocação de mais um assistente técnico na secção consular de cada país.

Continuar a ler