Iniciativa Liberal elege João Cotrim Figueiredo com 96% dos votos

Deputado único da Iniciativa Liberal e candidato único à liderança do partido, João Cotrim Figueiredo foi, este domingo, eleito presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal com 181 votos, o que representa 96% dos votantes, na III Convenção Nacional do partido, em Pombal. Cotrim Figueiredo sucede a Carlos Guimarães Pinto que se demitiu no final de Outubro.

Na Comissão Executiva, para além do novo presidente, mantém-se como vice-presidente João Serrenho e há três novos vice-presidentes: Ricardo Pais Oliveira, António Costa Amaral e Mónica Coelho. Miguel Rangel transita como secretário-geral e Bruno Mourão Martins é o novo tesoureiro.

Bernardo Blanco, Carla Castro, Catarina Maia, Filipa Osório, João Caetano Dias, João Cascão, Luís Nascimento, Maria Castelo Branco, Mariana Nina, Olga Baptista, Rafael Corte Real e Vicente Ferreira da Silva são os vogais eleitos. Como suplentes da Comissão Executivo foram hoje escolhidos Joana Malta Vacas, Pedro Schuller e Sérgio Figueiredo.