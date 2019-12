Natal: os “diabos” que assustam as crianças checas

“Diabos” mascarados passeiam pela aldeia de Valasska Polanka, visitando todas as casas à procura das crianças que não se portaram bem durante o ano. A tradição pode parecer sinistra e assustadora, mas é, na verdade, uma homenagem a São Nicolau, figura que inspirou o Pai Natal moderno.

A par das figuras assustadoras, um figurante veste-se de São Nicolau e "salva" as crianças dos "diabos", distribuindo doces.

Perseguidos na neve por quatro dezenas de figurantes com máscaras feitas de pele de ovelha, os jovens da aldeia divertem-se. “A tradição é linda, nós gostamos. Fugimos destes ‘diabos’, eles perseguem-nos, é porreiro”, diz à Reuters Vaclav Kozubik, adolescente da aldeia de Valasska Polanka, localizada a 330 quilómetros de Praga, capital da República Checa.

Um dos participantes, que usa uma máscara com 40 anos que chegou a pertencer ao pai, critica a nova geração por fugir ao traje tradicional e usar disfarces de Krampus, figura mitológica com cornos e que acompanha São Nicolau no Natal.

“Os [rapazes] mais jovens são influenciados pelo Krampus e estão a tentar implementar os cornos, mas nós [os mais velhos] não gostamos muito. Queremos que a nossa tradição Polanka continue”, disse à Reuters um mascarado que se identificou como Cerny Cert — Diabo Sombrio, em português.