A energia oculta na natureza

A Biologia está a passar pela sua crise de adolescência, enquanto a Tecnologia apenas solta os primeiros gemidos. Contudo, no futuro é de prever que a proximidade entre as duas disciplinas aumente e clarifique as acusações mútuas e que, como resultado da confrontação destas duas ordens de criação, as da Natureza e as da Indústria humana, consigamos chegar a uma percepção mais profunda dos fenómenos gerais da Evolução. (1)

Continuar a ler