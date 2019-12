Poluição do ar leva Sarajevo a cancelar todos os eventos públicos

As autoridades bósnias consideram que a poluição na capital do país, Sarajevo, atingiu níveis perigosos nos últimos dias. Perante a densa nuvem de smog que se pode ver a pairar na cidade, o governo regional decidiu cancelar todos os eventos públicos. Recomenda-se que os cidadãos permaneçam em casa e os veículos pesados de mercadorias estão banidos das estradas da capital.

Não é a primeira vez que se verificam níveis elevados de poluição na cidade: rodeada de montanhas e com edifícios altos que bloqueiam o fluxo de ar, Sarajevo está inúmeras vezes envolta em nevoeiro ou poeira.

A questão da poluição, no entanto, agravou-se progressivamente na última década. De acordo com a Associated Press, a quantidade de partículas ultrafinas PM10 — as mais pequenas e gravosas — chega a ser hoje cinco vezes superior ao limite da União Europeia.

Agora, a central de aquecimento da capital, que funciona a carvão, terá de trabalhar obrigatoriamente com temperaturas mais baixas. Obras que produzam poeira e pó estão suspensas por tempo indeterminado.

Segundo a agência noticiosa, um relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas indica que os habitantes do país têm uma esperança média de vida inferior à média mundial, devido à exposição à poluição. Em média, os bósnios vivem menos 1,3 anos.