“O essencial é que nenhum europeu sinta que está a ser esquecido”

Foi ministra do Ambiente e do Planeamento nos Governos de António Guterres, deputada eleita nas listas do PS para o Parlamento Europeu, onde acompanhou a par e passo a crise da dívida e do euro. Fez parte da chamada “troika alternativa”. Vice-governadora do Banco de Portugal até ser convidada por António Costa para ser a comissária portuguesa na nova Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. Uma viagem pelos principais desafios económicos e sociais que a Europa enfrenta.

