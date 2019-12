Ligação ferroviária entre Coimbra B e centro da cidade deverá ser cortada em 2022

À hora de almoço de uma quinta-feira, num comboio que parte da estação de Coimbra A em direcção à Figueira da Foz, Tomás Marques, 21 anos, com a bagagem a ocupar outro assento, espera pelo horário da partida para regressar a casa dos pais, depois de uma semana dedicada aos estudos na cidade onde frequenta o Politécnico. Mora na Baixa. À distância de uma curta caminhada, esta é a estação mais próxima da sua casa temporária. Faz esta viagem todas as semanas, mas desta vez parte um dia mais cedo e com menos gente nas carruagens – às sextas-feiras de manhã e à noite diz que o comboio vai à pinha. Da mesma estação, ao fim-de-semana, saem de Coimbra outros estudantes deslocados de outros pontos do país.

