Sporting quer evitar derrapagem aos ombros do capitão “intocável”

Intocável. Foi este o adjectivo escolhido por Silas para definir o estatuto de Bruno Fernandes na equipa do Sporting. O apreço do treinador atesta a importância do médio “leonino” e bem que o Sporting precisa de um Bruno Fernandes ao melhor nível, neste domingo, sob pena de um ocaso recente, nos resultados, se transformar numa crise real – e de os “leões” terminarem a jornada 13 fora dos lugares de qualificação europeia.

Com duas derrotas nos últimos três jogos na Liga, o Sporting recebe, em Alvalade, um Moreirense que não perde há cinco partidas. Mas, diga-se em abono da verdade, o Moreirense, apesar de já ter uma mão cheia de jogos sem perder, ainda não venceu fora de casa. Dados que permitem olhar para a equipa de Vítor Campelos como uma equipa em boa forma, mas com dificuldade a jogar longe do Minho.

Se, no Sporting, há um capitão definido como “intocável”, no Moreirense há uma equipa definida como “eficaz”. Apesar de ser das formações que menos posse de bola têm, de ser a segunda que mais tempo passa no próprio meio-campo e de ser a terceira que menos remates faz, o Moreirense é um dos melhores ataques do campeonato, com apenas menos três golos do que o Sporting. E canaliza boa parte do seu jogo por um extremo que está no top-10 dos principais dribladores do campeonato: Luter Singh. E Silas está consciente disso. “O Singh, por exemplo, resolve muitas vezes a nível individual, mas o Moreirense é uma equipa que vale pelo todo”, disse, na antevisão da partida.

O técnico “leonino” confirmou também que Battaglia estará de regresso aos convocados e adiantou que será Borja o substituto do castigado Acuña, jogador cujo temperamento mereceu referência: “Tem 29 anos e percebe perfeitamente que se prejudica a ele, à equipa [do Sporting] e à seleção [da Argentina]. Mas, quando cumprir o castigo, voltará à equipa com normalidade”.

Da parte do Moreirense, o treinador, Vítor Campelos, garantiu que o mau momento do Sporting não é factor facilitador. “Os resultados do Sporting têm sido algo inconstantes, mas o Sporting é sempre o Sporting e joga em casa. Vai ser um adversário extremamente difícil”, disse. E prometeu não alterar a ideia habitual de jogo: “Vamos ter um Moreirense confiante, a colocar em campo as suas ideias de jogo. Temos de ser uma equipa muito concentrada, muito rigorosa e corajosa. Vamos tentar colocar em campo o que trabalhamos desde o primeiro minuto. Se o fizermos, vamos assistir a um bom jogo”.