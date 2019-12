Sporting aproxima-se do pódio

O Sporting voltou às vitórias na I Liga portuguesa e, de caminho, ficou mais próximo do pódio. Neste domingo, em Alvalade, os “leões” triunfaram por 1-0 sobre o Moreirense, em jogo da 13.ª jornada, e passaram a ter 23 pontos, menos um que o terceiro classificado, Famalicão, derrotado nesta ronda pelo Tondela. Já o visitante minhoto, mantém os seus 14 pontos e um tranquilo 12.º lugar, bem acima da linha de água.

Depois da derrota sofrida na jornada anterior em Barcelos por 3-1 frente ao Gil Vicente, o Sporting desta vez foi anfitrião a outra equipa minhota, no último jogo de 2019 em Alvalade. Os “leões” foram dominantes em grande parte do jogo e até criaram várias oportunidades, mas só conseguiram abrir o activo quando passou a estar em campo o único verdadeiro ponta-de-lança do plantel.

Em campo a partir dos 65’ como substituto do ineficaz Jesé, Luiz Phellype precisou apenas de cinco minutos para marcar. Mathieu meteu a bola na área e o brasileiro, na marca de penálti, cabeceou com força e direcção para o fundo da baliza defendida por Mateus Pasinato, que estava a ser um muro intransponível para os avançados do Sporting.

Aos 74’, o Moreirense ficou reduzido a dez jogadores, devido à expulsão de Iago Santos, que viu o segundo cartão amarelo após falta sobre Bolasie.