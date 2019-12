Ninguém pára o Leicester em Inglaterra

O Leicester venceu o Aston Villa, fora de casa, por 1-4, neste domingo, em jogo da ronda 16 da Liga inglesa. Com este resultado, a equipa do português Ricardo Pereira cimenta o segundo lugar na tabela, mantém-se a oito pontos da liderança e aumenta para seis os pontos de vantagem para o Manchester City. Já o Aston Villa continua em zona de descida de divisão.

Em Birmingham, a partida foi quase sempre bastante animada, com várias oportunidades de golo de ambos os lados e fértil em transições. O Leicester foi a equipa mais perigosa – só na primeira parte foram oito oportunidades de golo – e acabou por chegar ao 1-0 aos 20 minutos. Iheanacho lançou Vardy e o inglês driblou o guarda-redes e, já com a baliza à mercê, ainda driblou um defesa, antes da finalização fácil. 15.º golo do melhor marcador da Liga inglesa, que se tornou apenas o segundo jogador na história da Premier League a fazer duas sequências de oito jogos consecutivos a marcar - o outro foi Ruud van Nistelrooy (2002 e 2003).

Depois de ter feito uma assistência, Iheanacho fez o 2-0, aos 41 minutos, respondendo, ao primeiro poste, a um cruzamento de Maddison. Grealish ainda reduziu perto do intervalo, com um bom remate dentro da área, mas o central Johny Evans marcou de cabeça, logo após o descanso. E descansou o Leicester, que ainda viu Vardy bisar aos 75 minutos e chegar aos 16 golos no campeonato.

Nota, ainda, para a (não) participação do VAR neste jogo, em dois lances em que o Leicester teria razões de queixa. Primeiro, num lance polémico à passagem dos 50 minutos, quando Targett atingiu Ricardo Pereira, num “carrinho”. O jogador acertou com os pitons na perna do português, numa infracção perigosa e para claro cartão vermelho, mas o árbitro optou pelo cartão amarelo – o VAR decidiu não intervir. Ricardo acabou por não sofrer uma lesão grave, voltando à partida. Aos 70 minutos, novamente com Ricardo na jogada, o lateral foi empurrado de forma evidente na área do Villa, mas o lance passou em claro ao árbitro e ao VAR.