Mariana Machado ganhou o bronze nos sub-20 nos Europeus de Crosse

A portuguesa Mariana Machado ganhou este domingo o bronze na corrida feminina de sub-20 dos campeonatos da Europa de corta-mato, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A jovem de 19 anos, filha da fundista olímpica Albertina Machado, fez a prova em 14 minutos e dez segundos, atrás da italiana Nadia Battocleti (que revalidou o título) e da eslovena Klara Lukan.

A atleta bracarense chegou a liderar a corrida na última volta, gastou mais 12 segundos do que Battocletti.

Colectivamente, Portugal foi quinto, sendo o pódio composto por Itália, Grã-Bretanha e França.

Nos homens o melhor atleta português dos sub-20 foi Etson Barros, que concluiu no quarto lugar. O norueguês Jakob Ingerbritsen confirmou o favoritismo, conseguindo o seu quarto título continental no escalão, um inédito “tetra”, numa corrida que fez isolado a partir do meio do percurso e ganhou em 18.20 minutos.

O pódio foi completado pelo turco Ayetullah Aslanhan (segundo, em 18.58 minutos) e o irlandês Efrem Gidey (terceiro, em 19.01).

Etson Barros chegou a 45 segundos, liderando uma equipa lusa que também finalizou em quarto colectivamente, com 39 pontos, os mesmos da Irlanda, terceira, e mais um do que a Noruega, segunda. A Grã-Bretanha triunfou, com 25.