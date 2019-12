Flamengo de Jorge Jesus goleado na Liga brasileira

O Flamengo perdeu por 4-0 frente ao Santos, neste domingo, em jogo da ronda 38 da Liga brasileira. Já com o título “no bolso”, a equipa de Jorge Jesus foi atropelada pela formação orientada por Jorge Sampaoli, outro dos treinadores estrangeiros no Brasileirão.

No estádio Vila Belmiro, Jorge Jesus fez subir ao relvado um “onze” praticamente na máxima força, com dez dos onze habituais titulares – o técnico já explicou que quer a equipa com jogos nas pernas antes do Mundial de Clubes. Apenas Rafinha, lesionado, não foi a jogo no “onze de gala” de Jesus.

Em São Paulo, o Flamengo sofreu três dos quatro golos em momentos de mau posicionamento defensivo e de poucos jogadores disponíveis para susterem o ataque adversário. O Santos adiantou-se aos 15 minutos, por Marinho, num lance em que apanhou o Flamengo vulnerável e desposicionado, depois de uma má recuperação defensiva.

Oito minutos depois, novamente em transição, Sánchez fez o 2-0, dando ao Santos um 2-0 ao intervalo. Eduardo fez o terceiro aos 63’, de cabeça, e Sánchez bisou aos 85’, no centro da área, novamente com o Flamengo a defender com poucos jogadores.

Deste jogo, destaque, também, para um momento de provocação entre os adeptos do Santos e Gabriel Barbosa, jogador formado no clube paulista. O avançado, depois de provocado pelos ex-adeptos, exibiu, como resposta, a Taça dos Libertadores tatuada na perna.