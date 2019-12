FC Porto deixa ficar dois pontos no Estádio do Jamor

O FC Porto empatou neste domingo no Estádio do Jamor, frente ao Belenenses SAD (1-1), e ficou mais longe da liderança da Liga. Na 13.ª jornada da prova, os “dragões” estiveram a perder e o melhor que conseguiram foi somar um ponto.

O Belenenses SAD inaugurou o marcador aos 14’, com um remate de André Santos de fora da área, mas a resposta do FC Porto não tardou. Primeiro foi Loum a introduzir a bola na baliza, na sequência de um livre indirecto, mas o lance foi anulado por posição irregular. Aos 33’, foi Alex Telles a cobrar com eficácia uma grande penalidade, que castigou falta sobre Corona, empatando a partida.

Apesar da pressão e do domínio portistas no segundo tempo, o Belenenses SAD resistiu e somou o 15.º ponto na prova, enquanto o “dragões” estão agora a quatro de distância do Benfica, líder isolado.