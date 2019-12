Artista “com fome” comeu banana de 120 mil dólares de Maurizio Cattelan

Uma banana madura colada à parede – que representava o “comércio global” numa das obras expostas na feira de arte contemporânea Art Basel de Miami – foi descascada e comida por outro artista que visitava o stand da galeria Perrotin naquela feira nos EUA.

A peça de fruta fazia parte da peça Comediante da autoria artista italiano Maurizio Cattelan e tinha sido vendida, dias antes, por 120 mil dólares (cerca de 108.511 euros). Estava em exposição desde sexta-feira na Art Basel, uma enorme feira de arte contemporânea que passa todos os anos pela cidade norte-americana. Foi ingerida, no sábado, pelo artista nova-iorquino David Datuna.

O momento, bem como a repreensão do acto pelos responsáveis da galeria, foi documentado pelo próprio Datuna e publicado numa trilogia de vídeos no Instagram. “É uma performance. Chama-se Artista com fome”, ouve-se Datuna a dizer, enquanto mastiga a banana perante um grupo de visitantes surpreendidos que filmam o episódio com os telemóveis. “Adoro o Maurizio Cattelan e gostei muito da instalação. Muito deliciosa”, acrescentou Datuna, na descrição dos vídeos na rede social.

O director de relações públicas do museu, Lucien Terras, explica que o acto não diminui o valor da obra. “Ele não destruiu a obra de arte. A banana é a ideia”, disse Terras em declarações ao jornal Miami Herald. A banana em exposição não é eterna, sendo regularmente substituída

A mesma peça de arte, com bananas diferentes, foi comprada por três coleccionadores diferentes nos últimos tempos e uma das bananas, que não acabou ingerida por visitantes, custou 150 mil dólares (cerca de 135 mil euros). Terras explica que o que os coleccionadores de arte interessados estão a comprar é o certificado de autenticidade que vem com a peça. Aliás, a banana comida este sábado já foi substituída e agora é vigiada pela polícia.

Cattelan, que disse ter comprado a banana original num mercado local, é conhecido por motivar a interacção com as suas peças e por ser ele próprio um provocador. Entre as suas obras mais recentes e famosas, está America, uma sanita em ouro maciço roubada em Setembro do Palácio de Blenheim, no Reino Unido.