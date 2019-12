Ministério volta a abrir excepção: hospitais podem pagar mais a médicos para fazerem urgências no Natal

O Ministério da Saúde voltou a autorizar a contratação de médicos prestadores de serviço por valores/hora acima dos de referência, para colmatar as urgências durante o Natal e o Ano Novo. O presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) refere que são vários os hospitais com escalas de urgência sem os mínimos exigidos. O recurso a tarefeiros deveria ser uma excepção, mas “o excepcional é todos os dias”, afirma o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

