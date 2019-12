A chuva está de regresso este fim-de-semana Portugal Continental, com excepção de Alentejo e Algarve. Este sábado, as regiões Norte e Centro serão as mais afectadas pelos aguaceiros. Na zona Sul do país, o dia ficará marcado por muitas nuvens, mas sem registo de precipitação, que deverá chegar apenas no domingo, a esta zona do país.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Norte e Centro do país contarão com céus nublados no período da manhã de sábado que, com o avançar do dia, poderão transitar para aguaceiros fracos. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro têm a maior probabilidade de registarem precipitação no primeiro dia de fim-de-semana.

Na zona Sul, não há previsão de chuva, com ligeiras descidas nas temperaturas mínimas. Lisboa terá céu nublado, com temperaturas a oscilar entre os 17ºC e os 9ºC . Faro será o distrito mais soalheiro do país: com céu totalmente limpo, esta região algarvia registará temperaturas máximas na ordem dos 20 graus. Bragança será a região mais fria, com 1ºC de temperatura mínima e 12ºC de máxima.

No domingo, o cenário chuvoso registado no Norte e Centro do país irá alastrar-se à região Sul. De acordo com o IPMA, apenas o Algarve e o Alentejo escaparão à chuva em Portugal Continental. Com a precipitação irá registar-se, também, uma subida de temperaturas. O Porto ficará entre os 14ºC e os 12ºC, com registo de ventos fracos. Lisboa terá temperaturas mais altas: a máxima será de 18ºC e a mínima de 12ºC.

Nos arquipélagos, a Madeira deverá escapar à chuva durante o fim-de-semana. O Funchal terá temperaturas mínimas a rondar os 16ºC e máximas na ordem dos 22/23ºC. Nos Açores, os céus estarão mais carregados, com o IPMA a prever aguaceiros na ilha do Faial.