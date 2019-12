O Chega inverteu, e André Ventura gosta mais assim

Nos últimos dias, opinantes como Raquel Varela ou Daniel Oliveira resolveram – e bem – alertar os portugueses para o facto de o Chega propor no seu programa eleitoral o fim da escola pública e do Sistema Nacional de Saúde como o conhecemos. Apanhado de surpresa, André Ventura decidiu ir ler a parte final do programa do seu partido (ainda não tinha tido tempo) e não gostou nem um bocadinho do que encontrou. André Ventura, coitadito, está em profundo desacordo com o programa que o elegeu.

Continuar a ler