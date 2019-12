Militantes insatisfeitos com o Bloco reúnem-se para discutir “um novo começo”

Baptizaram o encontro nacional marcado para este domingo com a palavra “Convergência”, mas são de facto um grupo de militantes do Bloco de Esquerda que divergem de algumas das opções da direcção do partido e que dizem querer ser ouvidos, para que as decisões não sejam exclusivamente tomadas “na Rua da Palma ou no Parlamento”. O encontro nacional da Convergência acontece a partir das 10h30, na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa.

