Fundação Mário Soares “está viva” e vai continuar, garante Isabel Soares

A presidente da Fundação Mário Soares garantiu hoje, sábado, que a instituição “está viva” e vai desenvolver novas actividades, rejeitando assim a ideia de um encerramento.

Durante a cerimónia de entrega de um prémio, Isabel Soares fez questão de sublinhar que a instituição “está viva, ao contrário do que dizem alguns arautos da desgraça”.

“Estamos empenhados em dinamizar a fundação e convictos de que vamos conseguir [...]. Temos estado a arrumar a casa e a dotá-la de novos meios [...]. Não a vamos deixar cair, isso posso assegurar-vos”, afirmou, adiantando que no início do próximo ano serão divulgadas novas actividades da Fundação Mário Soares.

Isabel Soares, presidente da fundação e filha do histórico socialista e antigo Presidente da República Mário Soares, falava durante a cerimónia de entrega do Prémio Fundação Mário Soares - Fundação EDP 2019.

O prémio foi atribuído a Pedro Marques Gomes pela sua tese de doutoramento “Jornais, Jornalistas e Poder: a Imprensa que nasce na Revolução e as lutas políticas de 1975”, apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa a Tânia dos Reis Alves, pela sua tese “1961 - Sob o viés da imprensa. Os jornais portugueses, britânicos e franceses na conjuntura da eclosão da guerra no império português”.

Esta foi a 21.ª edição do prémio, galardão que Isabel Soares prometeu que continuará a existir. A cerimónia de entrega do prémio coincidiu com o dia em que Mário Soares cumpriria 95 anos. O antigo primeiro-ministro e Presidente da República morreu em Janeiro de 2017.

Constituída em Setembro de 1991, a Fundação Mário Soares é uma instituição de direito privado e utilidade pública sem fins lucrativos.