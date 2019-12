Uma brasserie ao estilo parisiense que tem tudo para cantar de galo no Porto

É a cantar de galo ao estilo de brasserie parisiense que o grupo hoteleiro Millésime lança uma ponte gastronómica entre França e Portugal. Uma ligação associada ao galo, que em França é bandeira nacional e em Portugal símbolo do turismo que crescentemente tem feito apaixonar os gauleses pelos ares lusitanos. Daí que o grupo com origem em Bordéus e vários hotéis de charme espalhados pelas diversas regiões vitícolas de França tenha escolhido o Porto para instalar a sua primeira unidade fora de portas. Uma das grandes capitais do vinho, tal como Bordéus, explicam os promotores, que têm como objectivo zarpar também rio acima até ao coração do Douro.

