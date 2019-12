União Europeia recomenda construir 5G com “critérios políticos”

O Conselho da União Europeia (UE), que reúne os representantes permanentes dos 28 países da UE em Bruxelas, defende que a escolha dos fornecedores de tecnologia para a quinta geração móvel (5G) na Europa deve ter em conta “critérios não técnicos” como o “quadro legal e político” dessas empresas. É uma importante declaração, praticamente ignorada na Europa, que andou ocupada com a cimeira da NATO em Londres e a do Clima em Madrid, mas que teve enorme impacto nos EUA. Washington exultou com as conclusões sobre os riscos do 5G publicadas por Bruxelas na terça-feira, dia 3. E voltou a mexer cordelinhos.

