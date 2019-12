Sporting supera Benfica no derby de andebol

O Sporting venceu o Benfica, neste sábado, em jogo da ronda 16 do campeonato nacional de andebol. Com este triunfo, os “leões” ampliam, ainda mais, a vantagem para o Benfica – são já sete pontos – e sobem, à condição, à liderança da tabela (o FC Porto defronta o Vitória de Setúbal, às 18h).

No Pavilhão João Rocha, o jogo começou com grande equilíbrio, em cerca de 25 minutos de empates ou vantagens de um golo – quase sempre a favor do Sporting. A ligeira superioridade “leonina” transformou-se em diferença confortável nos últimos cinco minutos da primeira parte, com Frankis Carol a ser decisivo no lado ofensivo e Cudic a ser imperial na baliza do Sporting. E os “leões” foram para o intervalo a vencer por cinco golos (15-10), aproveitando o desperdício e os erros técnicos dos “encarnados”.

O regresso do descanso permitiu ao Sporting alargar a vantagem, ainda que o Benfica tenha recolocado o jogo a três golos de diferença antes dos últimos dez minutos da partida. A aproximação dos “encarnados” acabou por não se materializar em real perigo para o Sporting, que venceu a partida por 26-21.