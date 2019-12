Sérgio Conceição não quer reforços em Janeiro

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu que não pretende reforçar a equipa no mercado de Inverno. Neste sábado, na antevisão do jogo frente ao Belenenses SAD (domingo, 20h), o técnico disse que o FC Porto tem um plantel equilibrado e tem soluções, pelo que não necessita de mais ninguém, no resto da época, para ser competitivo em todas as competições.

Sobre a partida no Estádio do Jamor, Conceição reconheceu que os jogos com o Belenenses SAD são historicamente difíceis, mas prometeu um “onze” para vencer. “É um jogo historicamente difícil. De acordo com aquilo que foi a conferência do seu treinador, espero um Belenenses à imagem daquilo que tem sido desde que este técnico pegou na equipa. Estudámos o adversário. O Belenenses é uma equipa com bons princípios, quando não tem bola e quando pressiona o adversário, mas também quando tem bola, é uma equipa que quer jogar e tem uns princípios interessantes”, alertou.

O treinador do FC Porto não se mostrou preocupado com a proximidade do jogo com o Feyenoord, para a Liga Europa, lembrando que esse jogo é só na quinta-feira, e prometeu escolher a melhor equipa para defrontar o Belenenses SAD. “Nós olhamos para cada competição, com a sua importância, e o jogo que vai acontecer é o mais importante. E o jogo que vai acontecer é com o Belenenses”, finalizou.