Nem Ronaldo valeu à Juventus em Roma

A Juventus perdeu uma excelente oportunidade de reassumir o comando da Série A italiana. Depois do empate do Inter Milão frente à Roma, uma vitória frente à Lazio chegava para devolver o campeão italiano ao comando, mas aconteceu exactamente o contrário no Olímpico de Roma. Cristiano Ronaldo ainda marcou, Szczesny ainda defendeu um penálti, mas a Juventus perdeu por 3-1 frente aos romanos (a sua primeira derrota da época na Série A), ficando ainda mais longe do líder, com 36 pontos, menos dois que o Inter (38).

O jogo até começou da melhor maneira para a Juventus, com Cristiano Ronaldo a fazer o 0-1 aos 25’, bem colocado em frente à baliza da Lazio para receber a assistência de Betancur – foi o oitavo golo da época para CR7, ele que há poucos dias foi eleito o melhor jogador da Série A da época passada. Mas a Lazio reagiu da melhor maneira e chegou ao empate ainda na primeira parte, graças a um golo de Luiz Felipe aos 45’.

Na segunda parte, Juan Quadrado foi expulso aos 69’ e deixou a Juventus a jogar com dez. A Lazio aproveitou a superioridade numérica para concretizar a reviravolta aos 74’, por Milinkovic-Savic, e ainda desperdiçou um penálti aos 79’ – Szczesny brilhou em dose dupla, ao defender remate e recarga de Ciro Immobile.

O guardião polaco ainda voltou a brilhar no tempo de compensação, ao defender em tempo de compensação um remate de Radu, mas já nada conseguiu fazer para evitar a recarga de Felipe Caicedo e o 3-1 para os homens da casa.