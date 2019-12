Borussia Moenchengladbach segura a liderança

Há mais de 40 anos que o Borussia de Moenchengladbach não é campeão alemão, mas está a fazer esta época tudo para voltar aos títulos. Neste sábado, a equipa orientada por Marco Rose arrancou um importantíssimo triunfo caseiro por 2-1 sobre o campeão Bayern Munique, mantendo segura a liderança da Bundesliga por apenas um ponto (31 pontos), à frente do RB Leipzig (30), que também ganhou nesta ronda (3-1 ao Hoffenheim). Quanto aos bávaros, estão numa posição pouco habitual para alguém que tem dominado o futebol alemão na última década - são apenas sextos, com 24 pontos, sete pontos atrás do comandante.

No Borussia-Park, foi o Bayern a colocar-se em vantagem aos 49’, por Ivan Perisic, mas a equipa da casa conseguiu nivelar o marcador aos 60’, por Ramy Bensebaini. Em cima dos 90’, foi o defesa argelino a marcar, de penálti, o golo da vitória do Borussia e que condenou o Bayern à sua quarta derrota da temporada na Bundelisga.

Logo atrás do Borussia, vem o RB Leipzig, que triunfo em casa por 3-1 sobre o Hoffenheim, graças a dois golos de Timo Werner e um de Marcel Sabitzer.

Um pouco mais atrás, com 26 pontos, está o Borussia de Dortmund, autor da goleada da tarde (5-0) ao Fortuna de Dusseldorf. Marco Reus e Jadon Sancho marcaram dois cada um e Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden, marcou um, num jogo em que o português Raphael Guerreiro foi titular pelos “amarelos”.