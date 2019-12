Messi e amigos na festa da Bola de Ouro

Primeiro exibiu a sua sexta Bola de Ouro, depois fez a festa com os amigos. Cinco dias depois depois de ter recebido em Paris mais um prémio de melhor do mundo, Lionel Messi conduziu o Barcelona a uma vitória por 5-2, em Camp Nou, sobre o Maiorca, mas não foi o único a dar espectáculo. Aliás, nem foi dele o momento de maior espectáculo no jogo que devolveu a equipa catalã à liderança da liga espanhola, a par do Real Madrid (que venceu o Espanyol), com vantagem na diferença de golos. Mas já lá vamos.

Foi tudo muito fácil para o Barcelona frente à equipa insular. Aos 7’, os catalães já ganhavam por 1-0 graças à visão de jogo do seu guarda-redes Ter Stegen e à velocidade e qualidade de execução de Antoine Griezmann. A partir da sua baliza, o alemão meteu a bola directamente nos pés do francês, que a recolheu antes do meio-campo e foi até à baliza maiorquina sem que ninguém o conseguisse parar. Dez minutos depois, Messi também entrou na festa e fez o 2-0 com um extraordinário remate de fora da área. Recebeu de Griezmann foi até uma posição frontal: com o pé esquerdo, colocou a bola lá dentro.

Como mostra o resultado final, o Maiorca ainda deu luta e, aos 35’, reduziu para 2-1, com um bom golo do avançado croata Ante Budimir, mas esta era uma festa catalã. Aos 41’, Messi recebeu uma bola de Rakitic e, de fora da área, fez o 3-1. Em cima do intervalo, veio o momento de maior espectáculo. Luis Suárez recebeu um passe de De Jong e, de costas para a baliza, fez um remate cruzado de calcanhar, naquele que foi o 4-1 para o Barça e que será, por certo, candidato a melhor golo do ano em futuras galas de prémios.

Na segunda parte, o Barcelona abrandou um bocadinho e ainda permitiu ao Maiorca reduzir para 4-2, aos 64’, com mais um golo de Ante Budimir. Mas Messi não deixou a festa morrer e ainda fez o 5-2 aos 83’, a passe de Sergi Roberto. Depois, levou a bola para casa. Nada mais justo.