Sem Marco Silva, Everton volta às vitórias

Dois dias depois de ter despedido Marco Silva, o Everton voltou às vitórias na Premier League inglesa, triunfando por 3-1 sobre o Chelsea em jogo da 16.ª jornada. Foi uma estreia em grande para Duncan Ferguson, antigo jogador do clube e o homem que substituiu o técnico português no comando dos “toffees”, uma vitória com o valor acrescentado de ter elevado a equipa acima da zona de despromoção.

Dois golos de Dominic Calvert-Lewin (49’ e 84') e um de Richarlison (5') deram forma ao triunfo dos “azuis” de Liverpool sobre os “azuis” de Londres”, que contaram apenas gom um golo de Kovacic (52').

Este triunfo do Everton quebrou uma série de três derrotas consecutivas, a última delas um 5-2 no dérbi de Merseyside com o Liverpool, um desaire que conduziu ao despedimento de Marco Silva após 18 meses em Goodison Park. E também deixou a equipa no 15.º lugar, com 17 pontos. Já o Chelsea, continua no quinto lugar, com 29 pontos.