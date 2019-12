Liverpool não cede, José Mourinho goleia

Continua triunfal a caminhada do Liverpool rumo a um título que lhe escapa desde 1990. Os “reds” deram, neste sábado, mais uma demonstração de força, com um triunfo por 0-3 no campo do Bournemouth, e já vão com 46 pontos em 48 possíveis, muito confortáveis no topo da classificação — o Leicester City é quem está mais próximo, com 35 pontos e menos um jogo.

Ao contrário do que tem acontecido em muitas das suas vitórias esta época, o Liverpool desta vez não deixou as coisas para os últimos minutos. Alex Oxlade-Chamberlain fez o primeiro aos 35’, Naby Keita assinou o 0-2 aos 44’ e Mohammed Salah fechou a contagem aos 54’ para a formação orientada por Jürgen Klopp.

Bem longe da luta pelo título, o Tottenham vai fazendo a sua retoma com José Mourinho no comando. Depois da frustrante derrota a meio da semana em Old Trafford, os londrinos mostraram vocação goleadora com um triunfo robusto, por 5-0, sobre o Burnley.

Harry Kane marcou dois, e Lucas Moura, Sissoko e Son marcaram os restantes, sendo que o golo do coreano é um forte candidato a golo da época. Foi uma jogada individual que começou ainda no meio-campo defensivo do Tottenham, com Son a levar a bola até à grande área contrária, antes de a meter na baliza.

Já são quatro vitórias em cinco jogos para Mourinho neste seu regresso à actividade (três na Premier League, uma na Champions), e, com esta nova vida com o português no banco, o Tottenham já está no quinto lugar, com 23 pontos, a seis do Chelsea, derrotado neste sábado pelo Everton.