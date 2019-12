Famalicão “ressuscita”, mas perde nos “descontos”

O Famalicão perdeu (2-3) frente ao Tondela, neste sábado, em jogo da ronda 13 da I Liga. Com este resultado, os minhotos somam o quarto jogo consecutivo sem vencer e podem permitir a aproximação do Sporting, na luta europeia, enquanto o Tondela sobe, provisoriamente, ao sexto lugar da tabela.

No primeiro jogo de sempre entre estas duas equipas – duas das surpresas do campeonato –, a primeira parte trouxe um Famalicão mais dominador (quase 70% de posse de bola) e mais perigoso (nove remates à baliza). Faltou acerto, tanto na defesa como no ataque.

Na defesa, porque o jogo abriu com o golo do Tondela, aos sete minutos. Canto de João Pedro e Pepelu cabeceou ao primeiro poste, com parca oposição. Depois, começaram os problemas no ataque. O Famalicão rematou três vezes à baliza, mas não marcou. Do lado contrário, havia eficácia. João Pedro voltou a ser o homem da assistência e, desta vez, foi Xavier o homem do golo, Aos 18’. O Famalicão criava e jogava, o Tondela marcava.

O jogo continuou na mesma toada, com mais dois lances desperdiçados pelos anfitriões, mas, desta feita, os “avisos” resultaram. Aos 39’, um canto ensaiado terminou com um grande cruzamento de Pedro Gonçalves a solicitar a cabeçada de sucesso de Roderick, ao segundo poste. 1-2 ao intervalo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda parte, as equipas inverteram os papéis. O Tondela falhou um “golo feito”, aos 49’, com Murillo, em frente à baliza, sem guarda-redes, a rematar ao lado - falhanço do ano? Do lado contrário, o Famalicão marcou. Penálti sofrido por Pedro Gonçalves e convertido por Fábio Martins, aos 53’, com um remate para o lado direito.

Igualdade restabelecida, antes de o Famalicão falhar outra grande oportunidade, aos 62’, por Anderson, e de, aos 70’, um golo de Nehuen Pérez ter sido anulado por fora-de-jogo. A partida esteve interrompida mais de seis minutos para a análise do VAR a este lance, de interpretação difícil, dado o posicionamento dos jogadores e das próprias imagens disponíveis.

Já aos 90+7’, Murillo surgiu isolado perante Defendi, driblou o guarda-redes e finalizou de baliza aberta, dando a primeira vitória ao Tondela nos últimos três jogos.