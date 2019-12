Crise interna do Sp. Braga agravou-se em casa do último

Um golo de Mohammadi, aos oito minutos, garantiu neste sábado uma rara vitória do Desp. Aves (1-0) frente ao Sp. Braga, na 13.ª jornada da I Liga, despertando a formação avense de um coma profundo e devolvendo-a de novo às vitórias, depois de 11 desaires consecutivos — o que se reflecte no último lugar do campeonato, que continuará a ocupar apesar dos três pontos somados.

Para os bracarenses, a deslocação à Vila das Aves traduziu-se num frustrante retrocesso na retoma doméstica, vendo o quinto lugar, agora, ameaçado não só pelo V. Guimarães, mas também pelo Gil Vicente. De resto, o Sp. Braga tem agora também o Tondela a fazer-lhe sombra.

Depois de duas vitórias consecutivas, os minhotos fracassaram logo na abordagem ao jogo, com Fransérgio a facilitar, permitindo uma recuperação de Banjaqui, que foi travado por Pablo à entrada da área. Do livre resultou o golo do avançado iraniano.

O Sp. Braga tinha, contudo, muito tempo para rectificar. Mas a noite era de absoluta desinspiração e os arsenalistas averbaram a quinta derrota no campeonato.