“Budgie”, o guarda-redes que caminhava sobre as mãos

David Martin teve de esperar pelos seus 33 anos para se estrear na Premier League. O guarda-redes do West Ham, que completará 34 anos em Janeiro, foi chamado por Manuel Pellegrini num momento crítico do emblema londrino: Lukasz Fabianski lesionou-se em Setembro e Roberto, o espanhol que protagonizou uma passagem inesquecível pelo Benfica em 2010-11, não estava a ser solução. Martin, filho de uma velha glória dos “hammers”, nunca tinha jogado no principal escalão do futebol inglês – até há uma semana. Estreou-se a titular na visita ao Chelsea, manteve a baliza inviolável, e o West Ham ganhou (0-1).

