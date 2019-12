Madalena Palmeirim ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantora, compositora e multi-instumentista autodidacta, Madalena Palmeirim nasceu em 1987, em Lisboa, e desde há dez anos que vem trabalhando em vários projectos musicais, ao mesmo tempo que compõe música para espectáculos de dança e teatro. Em 2009 criou com o seu irmão Bernardo Palmeirim o projecto Nome Comum. Vencedores da mostra Jovens Criadores’09, editaram um EP (A Quem Possa Interessar, 2011) e um LP (Cuco, 2013), ambos com recurso ao Apoio à Edição Fonográfica da GDA.

Em 2014, Madalena lançou a solo o projecto Week In Week Out, impondo a si própria compor e gravar uma canção por semana, todas as segundas-feiras desse ano. Em 2015 apresentou o primeiro trabalho em nome próprio, o EP Mondays, com canções de espírito alternativo, folk, country, pop e indie, apresentando-o em diversas salas e festivais nacionais.

Após trabalhar com outras bandas ou músicos (L Mantra, They’re Heading West, Joana Barra Vaz, Silence is a Boy, Minta & the Brook Trout, Yu John), lança na sexta-feira 6 de Dezembro o seu primeiro álbum a solo, Right As Rain, com canções em inglês, português e até crioulo cabo-verdiano (uma morna).