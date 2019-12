Porto é o distrito onde é mais difícil entrar no ensino superior

Os estudantes que vivem no distrito do Porto são aqueles para quem é mais difícil entrar no ensino superior, revela um estudo do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior (CIPES), que é apresentado nesta sexta-feira. Na região de Lisboa também há um número elevado de alunos que se candidatam e não conseguem colocação, mas a situação é mais evidente na segunda cidade do país, pelo facto de a rede pública ser mais reduzida e de haver um grande número de candidatos provenientes de regiões vizinhas, como Braga e Aveiro.

