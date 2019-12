Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do concurso 098/2019 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 1, 3, 27, 39 e 46 e pelas estrelas 1 e 10.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 17 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas ninguém acertou na chave vencedora.

O segundo prémio, de 520.640​ euros, saiu a dois jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 121.263 euros, vai para outros dois apostadores, também no estrangeiro.

O quarto prémio, no valor de 7.414 euros, saiu a 18 apostadores, dois dos quais com aposta registada em Portugal.

O código vencedor do concurso 049/2019 do M1lhão, também sorteado esta sexta-feira, é o KWR 21.230, informou a mesma fonte. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no portal.