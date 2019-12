Rio, Luz e Montenegro

Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro pouco iluminaram o debate a três com vista à eleição do futuro líder do PSD no dia 10 de Janeiro. Sem um claro vencedor, o PSD arrisca-se a fazer uma longa travessia no deserto. Não houve ideias de ruptura nem propostas orçamentais que belisquem o caminho de António Costa. Tão cedo o PSD não será alternativa ao PS. Falta saber o sentido de voto de Passos Coelho. Irá o antigo primeiro-ministro fazer oscilar o peso da balança? Além do afinado aparelho socialista, o futuro líder social-democrata irá lidar com uma conjuntura internacional favorável ao Governo. Entre os três venha o diabo e escolha. Por mim escolhia Rui Rio.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O tribunal de Contas e a política florestal

Já tinha decidido não voltar a falar de política florestal e ambiente, mas o desnorte continua de tal forma que não resisto a enviar mais uma carta sobre o assunto que volta à ordem do dia e que é sobre o Tribunal de Contas e a política florestal.

Até o Tribunal de Contas (TC) vem criticar a política florestal, e o melhor é mesmo o Governo assumir um maior controlo político do TC e evitar que saiam relatórios destes... Espanta-se o douto tribunal que as autarquias não cumpram a lei e executem os planos municipais, que se destinam mais a suprir uma obrigação legal e não para preparar e implementar uma estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios. Se o TC fosse mais especializado nestas matérias iria mais longe, embora fique subentendido no relatório agora dado a conhecer: a ineficácia do ICNF. O ICNF nem serve para a Natureza nem para a área florestal. As autarquias contestam e muito bem o papel que lhes é imposto: serem elas a promover e gerir a política florestal - sendo a área florestal um recurso natural nacional compete ao Estado promover e gerir essa política em colaboração com as autarquias, é certo, mas não apenas elas. Era o que faziam antes as Administrações Florestais. A opinião pública em geral preocupa-se e justamente com a saúde, a escola ou a justiça, mas se existisse uma massa crítica informada deveria preocupar-se com aquilo que tem a ver realmente com o futuro - o Ordenamento do Território, a Conservação da Natureza, a defesa do Ambiente e a política agroflorestal agora também hipotecada. Este Governo em vez de corrigir os erros e desvios do anterior, insistiu em os agravar - porque sabe que quase ninguém liga.

Fernando Santos Pessoa, Faro

