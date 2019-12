Os olhos do mundo estão a pressionar os líderes da COP

Os discursos no palco montado nos Nuevos Ministerios, em Madrid, já iam adiantados e ainda se marchava pelo clima na capital espanhola. Já tinha falado Javier Bardem, já tinha falado Greta Thunberg e ainda havia milhares de pessoas a caminhar, segurando cartazes e entoando cânticos. A organização fala em mais de 500 mil participantes, na manifestação que deixou um recado a quem, a poucos quilómetros, negoceia novos acordos com fortes implicações no futuro do planeta, e em concreto, na capacidade para manter a sua temperatura abaixo dos 1,5 graus Celsius. Para os que estão reunidos na 25ª Convenção das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a mensagem chegou através de um pano pintado por 190 pessoas, a que deram o nome Os olhos do Mundo. “Os olhos do mundo estão postos em vocês. Não nos decepcionem”, avisou-se no palco.

Continuar a ler