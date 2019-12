Polícia indiana mata suspeitos de violação colectiva durante reconstituição do crime

A polícia indiana matou quatro homens que estavam acusados de violar e matar uma mulher de 27 anos. Os quatro suspeitos terão tentado escapar durante a reconstituição do crime, na quinta-feira à noite na cidade de Hyderabad, no sul do país, informou fonte policial à agência AFP.

“Foram mortos num fogo cruzado, depois de tentarem apreender a arma dos guardas, mas foram baleados”, explicou o vice-comissário de polícia de Hyderabad, Prakash Reddy. “Chamámos uma ambulância, mas morreram antes da chegada da ajuda médica”, acrescentou.

Os quatro foram detidos na semana passada e acusados de violar e assassinar uma veterinária, cujo corpo foi queimado. Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada na noite de 27 de Novembro. Os quatro homens terão perfurado um dos pneus do motociclo da mulher e, depois, ofereceram-se para a ajudar. A vítima ainda ligou para a irmã mais nova para explicar que um grupo de homens se oferecera para consertar a ‘scooter’, indicando, contudo, que estava “assustada”, de acordo com o testemunho dado pela familiar à polícia. Mais tarde, quando a irmã tentou ligar de volta, o telefone estava já desligado.

Segundo a polícia, os restos carbonizados do corpo da vítima foram descobertos na manhã seguinte, sob uma ponte. O corpo foi colocado num cobertor e, depois, regado com gasolina antes de ser queimado.

No parlamento nacional, a ex-atriz Jaya Bachchan defendeu que os culpados deviam ser “linchados em público”. E, no sábado, a polícia dispersou à força centenas de manifestantes que tentaram entrar na esquadra onde os quatro se encontravam detidos.

Esta quinta-feira, uma mulher indiana de 23 anos ficou em estado grave depois de ter sido queimada quando estava a caminho do tribunal para prestar testemunho contra dois homens que acusa de a terem violado.

De acordo com os últimos dados oficiais, mais de 33 mil violações foram registadas no país em 2017 — em mais de dez mil casos as vítimas eram menores.