Frentes de fogo unem-se e formam incêndio maciço que ameaça Sydney

Os fogos florestais nos arredores de Sydney uniram-se por acção dos ventos num incêndio de grandes proporções que está a ameaçar a cidade, já envolta em fumo. Os acontecimentos desportivos do fim-de-semana foram cancelados e foi dada ordem para que os cidadãos cujas profissões os obrigam a estar na rua fiquem em casa.

Os fogos florestais mataram pelo menos quatro pessoas e destruíram 680 casas na região leste da Austrália desde o início de Novembro - a época dos fogos surgiu este ano com um mês de antecedência, com as autoridades a justificarem os incêndios antes do Verão com a seca prolongada os ventos fortes e secos e o fogo posto.

Fumo e as cinzas cobrem Sydney há quase uma semana, tornando o céu cor-de-laranja, dificultando a visibilidade e obrigando os habitantes ao uso de máscaras para respirarem. Imagens de satélite publicadas nas redes sociais mostram que a mancha de fumo se estende do Mar da Tasmânia à Nova Zelândia, a dois mil quilómetros de distância.

“Os incêndios maciços são, em às vezes, demasiado grandes para poderem ser apagados de momento”, informou o Departamento de Meteorologia da Austrália na sua conta no Twitter.

O Serviço de Incêndios de Nova Gales do Sul (RFS) , a região de Sydney, disse que “uma série de incêndios em Hawkesbury, Hunter e Central Coast juntaram-se num só”. No Twitter, este serviço publicou um mapa mostrando dez incêndios a juntarem-se numa frente de 50km a norte de Sydney.

O total da área ardida só nestes incêndios é de 335 hectares.

O comissário do RFS, Shane Fitzsimmons, disse que há receio de que o fogo alastre para ocidente.

“Os incêndios têm o potencial, ou espera-se, que alastrem para leste, onde infelizmente há zonas mais povoadas, cidades, zonas rurais isoladas, quintas e outros negócios”, disse Fitzsimmons em Sydney.

Cerca de 500 casas nos 350 km na zona costeira à volta de Sydney estão sem electricidade e os funcionários da empresa de electricidade só podem reparar os cabos queimados pelo fogo quando a área for declarada segura. “Os consumidores afectados devem procurar outra casa para permanecerem até voltar a haver electricidade”, disse no Twitter a companhia de electricidade, Endeavour Energy.

A federação de cricket sugeriu que todos os jogos sejam cancelados devido à má qualidade do ar. “Sabemos que isso implica que algumas finais não se realizem e que isso frustre os jogadores, mas o bem-estar da comunidade do cricket deve ser a prioridade”, disse o presidente da federação, Lee Germo.