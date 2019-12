Região Centro vai ter portal que partilha “dados espaciais”

A Região Centro vai ter uma plataforma electrónica que pretende facilitar a partilha de informação espacial, respondendo às necessidades da administração pública, empresas, ensino, investigação e cidadãos em geral, anunciou nesta sexta-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Denominado Infra-estrutura de Dados Espaciais da Região Centro de Portugal (IDECentro), o portal será apresentado publicamente na segunda-feira, em Coimbra.

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), trata-se de “um sistema que reúne um conjunto de tecnologias, políticas, acordos institucionais e ferramentas que, proporcionando níveis de interoperabilidade elevados, facilitam a exploração, a partilha e o acesso a informação de natureza espacial entre diversas entidades produtoras e utilizadoras de dados”.

Este portal, “para além de agregar diversas plataformas de informação geográfica da Região Centro”, também “apresenta um catálogo de informação espacial sobre temas muito diversos como ambiente, ordenamento, território, economia, bem como um conjunto de indicadores territoriais”, acrescenta.

A CCDRC explica que “a informação espacial e alfanumérica reunida neste sistema pode ser consultada num visualizador de informação geográfica desenvolvido para o efeito”.

A apresentação do IDECentro acontecerá na sessão pública de divulgação das novas normas e especificações técnicas para a cartografia topográfica vectorial e de imagem e sobre o novo regime jurídico da cartografia, promovida pela Direcção-Geral do Território e pela CCDRC, em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O portal ficará disponível em http://idecentro.ccdrc.pt/.