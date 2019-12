Sete ideias para sair esta semana

PORTO

Tradição renovada

Coliseu do Porto

De 13 de Dezembro a 1 de Janeiro

O Circo de Natal do Coliseu do Porto faz 78 anos mas está “cada vez mais novo", garante o director artístico (e presidente) Eduardo Paz Barroso. Aposta em trupes, artistas e números que têm colhido prémios lá fora – muitos deles, em estreia em Portugal. Este ano, destacam-se o trapézio triplo das finlandesas Wise Fools, a ginástica em altura dos portugueses Dynamic Four, o funambulismo do canadiano Laurence Tremblay-Vu, o bailado-malabarista do ucraniano Kostiantyn Korostylenko e, vindo do Tajiquistão, o equilibrismo de Mukhamadi Sharifzoda.

Horários: dias 13 e 14, às 21h; dias 15, 22 e 29, às 17h30; dias 19, 20, 26 e 27, às 15h; dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, às 17h; dia 28, às 17h30 e 21h.

Bilhetes de 8€ a 18€

Foto João Pateta DR

CAMINHA

Caminha de marionetas

Dias 7 e 8 de Dezembro

Vários locais

Ao Teatro Municipal Valadares vão A Girafa Que Comia Estrelas, adaptação do conto de José Eduardo Agualusa pelo Movimento InCriativo, o recital satírico Auga Que Non Vas Beber, da Fantoches Baj (dia 7, às 11h e 17h, respectivamente), e João Pateta, apropriação, com toada blues, da história de Guerra Junqueiro, pela Historioscópio (dia 8, às 17h). Os robertos não faltam à chamada: a Mãozorra monta O Caçador (dia 7, às 15h30) e O Barbeiro & A Tourada (dia 8, à mesma hora) na Praça do Conselheiro Silva Torres. É a quinta edição da Maluga - Festa da Marioneta Luso-Galaica a invadir Caminha com animação que vai Da Tradição à Modernidade e vale para toda a família. Organizada pela Krisalida - Associação Cultural do Alto Minho e pela autarquia, tem um desafio extra para os mais pequenos: que construam as suas próprias marionetas em Oficinas Divertidas dadas pela Historioscópio (dia 8, das 10h às 12h, nos Paços do Concelho).

Grátis a 5€

Foto DR

VALENÇA

Natal achocolatado

De 5 a 8 de Dezembro

Fortaleza

Derretido em cascata ou embrulhado em tablete. Em bombons e bombocas, trufas e torrões, pizas e crepes. Na receita de um licor. Nesta feira de chocolate não faltam formas de o saborear, por sugestão de produtores, pasteleiros e chocolateiros portugueses e espanhóis. Estamos na Fortaleza de Chocolate, uma das forças da programação natalícia de Valença do Minho. Até 7 de Janeiro, a cidade raiana apetrecha-se também com uma Duendelância recheada de actividades para crianças (casa do Pai Natal incluída), uma pista de gelo, música e animação de rua, sem esquecer a neve a sair dos canhões.

Horário: das 10h às 20h.

Entrada livre

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

REGUENGOS DE MONSARAZ

Dentro de um presépio

De 1 de Dezembro a 6 de Janeiro

Vila

Por estes dias, passear por Reguengos de Monsaraz é ter a companhia de Reis Magos, pastores, almocreves, lavadeiras... Todos os seus caminhos vão dar ao castelo, onde estão Jesus, Maria e José a compor a cena principal. A vila medieval cumpre assim a tradição que inaugurou há 20 anos, por iniciativa da escultora Teresa Martins. Feitas de ferro, rede, pano e cerâmica, são 46 as figuras que rodeiam os visitantes neste presépio à escala real.

Grátis

É Só Mais Dez Minutos, de Paulo Pimenta Release the White Rabbit, de Fernando Martins Ask the Kids, de Pauliana Valente Pimentel Living Among What's Left Behind, de Mário Cruz Fotogaleria

BARREIRO

Palco, sombras e jovens (e lixo)

De 1 de Dezembro a 19 de Janeiro

Auditório Municipal Augusto Cabrita

No Barreiro, a fotografia está em foco, em três exposições simultâneas no Auditório Municipal Augusto Cabrita. Na Galeria Amarela, É Só Mais Dez Minutos convida a entrar, pela lente de Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO), nos palcos e ambientes de concertos e festivais, em convívio com vultos como Patti Smith, Nick Cave, Benjamin Clementine ou Iggy Pop. Na Branca, Fernando Martins exibe Release the White Rabbit e seus “postais” do quotidiano sombrio de Londres. A Vermelha acolhe Ask the Kids, retratos da juventude inquieta portuense, por Pauliana Valente Pimentel. Vale a pena visitar também a Galeria Azul para ver, até 2 de Fevereiro, Living Among What's Left Behind, a série de Mário Cruz onde está a imagem que lhe valeu o terceiro lugar na categoria Ambiente do World Press Photo 2019: uma criança deitada num colchão a flutuar num rio de lixo, nas Filipinas.

Horário: terça a domingo, das 14h às 20h.

Grátis

Foto Experiències DR

VILA DO CONDE

Bolhas poéticas

Dia 11 de Dezembro

Teatro Municipal de Vila do Conde

Sabão, água, música. Três ingredientes simples que, nas mãos de Pep Bou, se transformam num espectáculo onírico e fascinante chamado Experiències. Poesia visual com bolas de sabão – é esta a especialidade do criador catalão, que em palco forma e manipula esculturas efémeras, atravessadas por arco-íris, que brincam “com escalas, reflexão de luz e som e música ao vivo”.

Horário: às 21h30.

Bilhetes a 16,50€

Luís de Matos no Impossível ao Vivo Alfredo Matos An Ha Lim, James More, Topas, Luís de Matos e Raymond Crowe DR Fotogaleria Alfredo Matos

LISBOA, COIMBRA, FARO

O impossível na manga

De 12 de Dezembro a 19 de Janeiro

Recém-chegado de uma digressão por 14 países, o mais premiado ilusionista português reactiva o espectáculo que, no ano passado, foi visto por 24.000 pessoas: Impossível ao Vivo. Luís de Matos traz novos truques na manga. E também um novo lote de convidados: o inglês James More com as suas proezas arriscadas, o alemão Topas e seu toque cómico-musical, o “unusualist” australiano Raymond Crowe e o mago sul-coreano da manipulação An Ha Lim.

Teatro Tivoli BBVA (Lisboa): de 12 de Dezembro a 5 de Janeiro; quinta a sábado, às 21h30; domingo, às 17h; 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, às 15h. Bilhetes de 12,50€ a 24€

Convento de São Francisco (Coimbra): de 10 a 12 de Janeiro; sexta e sábado, às 21h30; domingo, às 17h. Bilhetes de 17,50€ a 22€

Teatro das Figuras (Faro): de 16 a 19 de Janeiro; quinta a sábado, às 21h30; domingo, às 17h. Bilhetes de 22€ a 24€

Foto

EXTRA: Cinema

Por céus nunca antes navegados

A viagem d'Os Aeronautas começa em Londres, em Setembro de 1862, quando um meteorologista embarca num balão de ar quente. Com ele vai uma balonista experiente que não consegue, contudo, evitar que o balão de desgoverne e suba a alturas nunca antes alcançadas. Realizado por Tom Harper e protagonizado por Eddie Redmayne e Felicity Jones, o filme baseia-se na expedição real do cientista James Glaisher, embora troque o seu verdadeiro parceiro de viagem, Henry Tracey Coxwell, pela personagem fictícia de Amelia Wren.

