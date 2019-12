Neste mercado de Natal do Porto, junta-se o vegetariano ao espumante

Veggie Christmas Market & Espumanteria Portuguesa. É este o nome de baptismo do evento no Antigo Museu do Vinho do Porto: trata-se de uma união entre a 6.ª edição do Mercado de Natal da Lufthansa LGSP, empresa da companhia aérea alemã dedicada a serviços aeroportuários, com o Veggie Fest – Festival Vegetariano.

Entre 13 e 15 de Dezembro, promete-se um conceito “sustentável": é um evento que “passa a mensagem da preocupação com a alimentação e com o meio ambiente”, disse Pedro Andrade, responsável pela comunicação do evento, à Fugas.

A ajudar à festa estará a Espumanteria Portuguesa. Aliando esta “festa de sustentabilidade” ao espumante, o mercado promete a presença de várias “marcas de excelência de espumantes” e empresas com os seus produtos biológicos, como a DUH!Vegan, a Sakisa, a Capuchinho Verde, a Cindinha, entre outros.

No “menu” pode contar-se com “uma oferta que vai das alheiras aos salgados, donuts e pastelaria vegana", mas também do “pão aos ‘superalimentos’, tudo adequado a um estilo de vida saudável e sustentável, com muito sabor”, garante a organização.​

Pelo meio, espaço também para a cosmética, com a VeganCare, especialista em produtos de cosmética biológica vegana.

Para além destes produtos, e no seguimento do conceito do evento, também a marca com mais de três décadas de existência, Garden Gourmet (que pertence ao grupo Nestlé), vai marcar presença para mostrar os seus produtos, receitas e também para os participantes degustarem alguns deles. Leonor Cício também estará presente para dar um workshop neste espaço da empresa.

O evento é de entrada gratuita e o horário varia nos três dias, sendo que na sexta pode visitar o mercado a partir das 17h (com fecho às 23h) e no sábado e no domingo a partir das 11h (com fecho às 23h e 19h, respectivamente). Para visitar de 13 a 15 de Dezembro no Antigo Museu do Vinho do Porto, no Cais Novo, junto à Alfândega do Porto – Rua de Monchique 120, Mais informações no site do Veggie Fest.