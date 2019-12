Dez espumantes para dar um pouco mais de glamour ao seu Natal

São Domingos Elpídio Bruto Bruto 2011

Edição de Pinot Noir e Pinot Blanc feita para comemorar os 80 anos das caves São Domingos, da Bairrada, uma casa com grande tradição em espumantes. Um vinho distinto, rico e cheio de frescura que é um prazer beber. 32€

Murganheira Millesimé Bruto 2009

Provado às cegas, este espumante da região de Távora-Varosa passava por um grande champanhe. Lote de Pinot Noir e Chardonnay, possui uma complexidade e uma finesse admiráveis. Pura volúpia. Extraordinário. 23€

Colinas Rosé de Pinots Cuvée Brute Reserve 2011

Um novo e magnífico espumante bairradino da empresa Idealdrinks. De enorme riqueza, associa sensações de pastelaria com outras mais frutadas (frutos vermelhos), a par de umas notas ligeiras a queijo, típicas da Pinot Noir, uma das duas castas tintas de que é feito este vinho. A outra é a Pinot Meunier, igualmente utilizada nos melhores champanhes. 38€

Quinta de SanJoanne Grande Reserva Brut Nature 2011

Um espumante fino, complexo e elegantíssimo (Amarante, Vinhos Verdes), feito de Arinto (uma casta com cada vez mais pergaminhos em espumantes) e Avesso, variedade igualmente seivosa e contida de aroma. A frescura do Minho engarrafada. 27 euros

Sem Igual 2015

Uma estreia deste produtor da zona de Amarante, região dos Vinhos Verdes. Uma bela estreia, diga-se. Sendo um espumante relativamente jovem, destaca-se pela sua imensa frescura e também pela sua secura (é um espumante bruto natural). Lote de Arinto e Azal, pode ser uma boa companhia para os fritos natalícios. 19€

Quinta do Ferrão Blanc de Blancs Millesimé 2005

Se gosta de espumantes novos, pode torcer o nariz a este Quinta do Ferrão, da Bairrada. Degorjado o ano passado (expulsão dos sedimentos acumulados no gargalo provenientes da fermentação em garrafa), é um espumante de Chardonnay já com alguma (boa) oxidação. Quem aprecia champanhes antigos, não confundirá esta evolução com defeito. Pelo contrário, vê-la-á como uma virtude. Pela sua complexidade, aconselha-se a ser bebido à mesa, na companhia de queijos, por exemplo. 25 euros

Vértice Reserva Cuvée

Nesta edição (o dégorgement foi feito em Janeiro de 2018), o espumante mais popular das Caves Transmontanas (Alijó, Douro) volta a estar ao seu melhor nível. Intrinsecamente duriense na sua composição (é um lote de Rabigato, Viosinho, Gouveio, Malvasia Fina, Códega e Touriga Franca), prova uma vez mais que o Douro não pode ser olhado todo da mesma maneira. O planalto de onde provêm as uvas, a cerca de 600 metros de altitude, é uma zona com grande potencial para a produção de bons espumantes. A história dos Vértice é, nesse aspecto, exemplar. Este Cuvée, sendo um vinho já de algum volume, reflecte bem esse potencial, baseado na delicadeza da fruta e na frescura que as vinhas de altitude proporcionam. 13,50€

Herdade do Rocim Rosé Brut Nature Grande Reserva 2014

Sim, no Alentejo também já se fazem bons espumantes, como o testemunha este rosé de Touriga Nacional da Herdade do Rocim, uma edição limitada de apenas 725 garrafas. Passou 36 meses sobre as borras. Junta notas florais e frutadas a outras de panificação, num registo delicado, seco e surpreendentemente fresco. 28,50€