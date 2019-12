Esqueça os pinheiros de plástico e o Pai Natal. Nesta aldeia da serra da Estrela, mandam tradições de outros tempos. A partir deste sábado e até dia 1 de Janeiro, deixe-se encantar pela hospitalidade do povo de Cabeça, que “constrói” a Aldeia Natal com as suas próprias mãos. E como é um Natal na Cabeça?