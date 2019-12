Um compositor e muitos Hamlets: Manual da Falla sobe ao palco do Rivoli

Ana Rocha anda nisto desde 2011. A pesquisa e criação em torno da “performatividade da linguagem e da sua potencial presença física” tornou-se seu objecto preferencial. A produtora, curadora, coreógrafa, performer, dramaturga e às vezes escritora apresenta agora Manual da Falla, uma criação performativa onde cabe um compositor e muitos Hamlets. Com a companhia O Cão Danado, Ana Rocha criou Manual da Falla, onde junta a música do espanhol Manuel de Falla e diversas visões (e versões) do personagem de Shakespeare. Da desconstrução da figura masculina de Hamlet surgirão outras vozes e outros seres – e no palco, onde cabem Eliana Veríssimo, Leonor Keil, Sara Barbosa, Davis Freeman, Maria João Luís e Albano Jerónimo, será notória a voz feminina e o espaço político contido em todos nós. Manual da Falla estreia-se esta sexta-feira, pelas 21 horas (e repete sábado às 19h), no grande auditório do Rivoli.