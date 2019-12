Taça Intercontinental 1960: a primeira edição de uma prova pouco querida

A 17 de Julho de 1960, em Montevideu, capital do Uruguai, as equipas do Peñarol, vencedor da Copa Libertadores da América do Sul, e do Real Madrid, campeão europeu, entraram em campo para começarem a disputar o primeiro título oficial de clubes que ia para além das fronteiras geográficas de cada continente. Foi o primeiro jogo da Taça Intercontinental, antecessora do Mundial de Clubes, que na próxima semana arranca no Qatar. Ao longo de quase seis décadas de história, a prova teve altos e baixos, mudou de nome e de figurino, mas ainda luta por um lugar ao sol.

A primeira vez que os representantes do futebol europeu e sul-americano mediram forças a nível de clubes com algum carácter oficial foi em 1957, quando o Real Madrid e o Vasco da Gama, do Brasil, disputaram a final do Torneio Internacional de Paris, uma prova particular que comemorava os 25 anos do Racing Club de Paris. Mas nem sequer há certezas de que este jogo, apresentado como o duelo entre “a melhor equipa da América do Sul e o campeão da Europa”, tenha influenciado a ideia de criar uma prova que colocasse frente-a-frente os vencedores das principais competições continentais de clubes das duas confederações mais representativas do futebol mundial.

Seja como for, a futura Taça Intercontinental foi anunciada em 1958 e a paternidade da ideia tem sido comummente atribuída a João Havelange, brasileiro que viria a ser presidente da FIFA (Federação Internacional de Futebol). A solo ou com a parceria dos franceses Henri Delaunay (versão pouco assumida, porque o dirigente francês – conhecido no anedotário do futebol por ter, já como árbitro, engolido o apito e quebrado dois dentes quando foi atingido pela bola durante um jogo – morreu em 1955, quando ainda nem sequer havia Taça dos Campeões Europeus) ou Jacques Goddet (do jornal L’Équipe, onde nasceu a ideia da Taça dos Campeões Europeus). Seja como for, e depois de a selecção brasileira ter conquistado, na Europa, o título mundial em 1958, havia um tira-teimas em cima da mesa.

Ao princípio, a proposta de Havelange contemplava a inclusão na prova de campeões de outras paragens, mas a verdade é que a diferença de nível futebolístico entre Europa e América do Sul, por um lado, e o resto do mundo, por outro, era tão gritante que só mesmo o duelo entre estas duas confederações despertou o mínimo entusiasmo. A questão, aliás, bem vistas as coisas, continua a ser actual…

O super-Real

As equipas europeias olharam sempre para esta competição com algum desdém e, na década de 1970, foram mais as vezes em que o campeão europeu declinou participar do que as que decorreram com normalidade – em 1975 e 1978, a Taça Intercontinental nem sequer foi disputada. Até 2004, ano em que se disputou a última edição antes de o nome e o figurino serem mudados para Mundial de Clubes, os sul-americanos venceram por 23 vezes (em duas delas, 1961 e 1962 derrotando o Benfica) e os europeus triunfaram em 21 ocasiões (incluindo os dois títulos do FC Porto, em 1987 e 2004).

O primeiro acto desta saga decorreu então em Montevideu, no Estádio Centenário, a 3 de Julho de 1960. Frente-a-frente para a primeira mão da final da Taça Intercontinental apresentavam-se o Peñarol, que conquistara a Libertadores batendo o Olímpia, do Paraguai, e o Real Madrid, que se sagrara pentacampeão europeu com um robusto triunfo (7-3) sobre o Eintracht Frankfurt, na final europeia de Glasgow. Com quase 72.000 adeptos nas bancadas e sob a arbitragem do argentino José Praddaude, a incerteza manteve-se até ao fim e o jogo terminou empatado a zero.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A segunda mão disputou-se em Madrid, num Santiago Bernabéu a abarrotar com 90.000 pessoas (há até quem fale em 120.000), mais de três meses depois, a 4 de Setembro. Aí, com arbitragem do inglês Ken Aston, a história foi completamente diferente: aos 9 minutos de jogo o Real já goleava por 3-0 e o intervalo chegou com 4-0 no marcador. Na segunda parte, um golo para cada lado e os europeus – leia-se, espanhóis – fizeram a festa da conquista da primeira Taça Intercontinental da história.

Olhando agora para os dados do jogo, era um desfecho previsível. O futebol, como diz a velha máxima, é uma caixinha de surpresas, mas ter Puskas e Di Stéfano na frente de ataque é um verdadeiro seguro contra todos os riscos… O húngaro marcou o primeiro, logo aos 3’; o italo-argentino somou aos 4’; Puskas bisou aos 9’. Antes do intervalo (45’), Herrera aumentou a vantagem para 4-0 e Gento (51’) levou o Real à mão-cheia. Restava ao Peñarol o golo de honra, apontado aos 66’, por Spencer.

O Real Madrid era a melhor equipa do planeta futebol. A euforia, no entanto, durou pouco. Na edição seguinte da Taça dos Campeões Europeus, o Barcelona eliminou os rivais de Madrid para acabar derrotado pelo Benfica, na final de Berna. No que à Intercontinental diz respeito, os europeus também não ficaram a rir-se: com a sua já histórica tendência para perderem finais, as “águias” da Luz saíram derrotadas nas duas edições seguintes. O troféu só regressou à Europa em 1964, pelos pés do Inter.