Shakhtar vence dérbi com Olimpik

Sob o comando técnico do português Luís Castro, o Shakhtar Donetsk venceu esta sexta-feira o Olimpik Donetsk, por 3-0, continuando confortavelmente na liderança da liga ucraniana de futebol.

O Shakhtar dominou o encontro desde o apito inicial, marcando aos quatro minutos, por Mykola Matviienko, que abriu caminho para uma vitória tranquila, consumada com o segundo golo, da autoria de Marlos (77’), e com o terceiro, do brasileiro Ismaily (90+1’), que passou pelo futebol português ao serviço do Estoril Praia, Olhanense e Sp. Braga.

Com os três pontos conquistados, o Shakhtar Donetsk segue na liderança do campeonato com 47 pontos em 17 jogos, a larga distância do principal perseguidor, o Dínamo Kiev, que soma 33 pontos em 16 jogos e joga no domingo com o terceiro classificado, o Zorya Luhansk.

Na liga russa, o Zenit São Petersburgo venceu, por 3-0, o Dínamo Moscovo, para a 19.ª jornada. Durante o jogo entre o próximo adversário do Benfica, na Liga dos Campeões, e a equipa do português Miguel Cardoso, os adeptos do Dínamo Moscovo abandonaram as bancadas em protesto, tendo sido seguidos pelos adeptos mais fiéis do Zenit, que se juntaram à petição da claque do Spartak Moscovo, conhecida como “Fratria”.

No último domingo, no jogo que opôs o Spartak ao Zenit, foram detidas centenas de adeptos da equipa de Moscovo, três dos quais continuam sob custódia policial.

Em comunicado, a “Fratria” denunciou “a infundada agressividade policial” com que se depararam em várias cidades os adeptos do Spartak, mas também do Zenit, Lokomotiv ou CSKA Moscovo.

Os campeões russos resolveram o desafio ainda na primeira parte, com golos do iraniano Sardar Azmoun (6’), do central sérvio Branislav Ivanovic (35’) e do avançado Artem Dzyuba (45+1’).

O Zenit mantém-se firme na liderança isolada da Liga russa, com 45 pontos, com mais 11 do que o Lokomotiv Moscovo, que foi goleado, por 4-0, no reduto do Arsenal de Tula, e do que o Krasnodar, que este sábado recebe o CSKA Moscovo.