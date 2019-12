Lille bate Brest e sobe ao pódio na Liga francesa

O Lille, com três portugueses no “onze”, venceu esta sexta-feira na recepção ao Brest e subiu ao terceiro lugar da Liga francesa de futebol, enquanto o Lyon, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, goleou em Nimes.

Um golo do avançado nigeriano Victor Osimhen (16’) garantiu o triunfo do Lille, que alinhou com os portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches de início, enquanto o central Tiago Djaló não chegou a sair do “banco”. O Lille desperdiçou um penálti (90’) por Jonathan Bamba.

O Lyon, adversário do Benfica no Grupo G da “Champions”, foi ao terreno do lanterna-vermelha golear por 0-4. Com a expulsão de Théo Valls (5’), o Lyon adiantou-se pelo internacional holandês Memphis Depay (16’ g.p.) e construiu uma vitória robusta na segunda parte, já com o Nimes reduzido a nove jogadores, por expulsão de Gaetan Paquiez, que viu o segundo amarelo a cinco minutos do intervalo.

Depay assinou o 0-2 (64’), Houdssan Aouar dilatou (71’) e Joachim Anderson fechou a goleada (69’).

O Lille subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 28 pontos, mais dois do que o Bordéus, e o Lyon ao quinto, com 25.

O campeonato é liderado pelo Paris Saint-Germain, com 36 pontos em 15 jogos, mais cinco do que o Marselha, de André Villas-Boas, que, no domingo, recebe o Bordéus, de Paulo Sousa.